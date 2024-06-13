34-летняя дочь Задорнова, Елена, снялась в купальнике после рождения третьего ребенка

Дочь Михаила Задорнова, 34-летняя Елена Задорнова-Тартуси, поделилась на днях откровенными фотографиями. Она разместила снимки, на которых позирует спустя пять месяцев после родов. Снимки, на которых девушка в черном слитном купальнике стоит вместе с дочерью в бассейне, появились на её странице в социальных сетях.

Источник фото: @jzadornova

Как передает издание «Первый Женский», Елена отметила, что «родительство — это тяжело». Необходимо напомнить, что дочь Задорнова замужем за ливанцем Али Тартузи. Их семья проживает на Мальте, хотя познакомились супруги в Париже.

Сама Елена очень редко делится подробностями личной жизни. Лишь в 2023 году общественности стало известно, что у нее есть 3-е детей.