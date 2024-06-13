Татьяна Терешина снялась полностью обнаженной — ведет себя как Волочкова

Татьяна Терешина устроила провокационную фотосессию. Она позировала полностью обнаженной, прикрыв свои интимные места спинкой стула. Эротическая съемка проходила на фоне окна и обеденного стола.

Экс-солистка группы Hi-Fi говорит, что гордится своей фигурой и не стесняется ее демонстрировать, хотя полуобнаженные снимки — обычное дело для нее, в этот раз она разделась полностью.

Источник фото: @tanya_tereshina

Поп-звезда предложила поклонникам выбрать лучший кадр. Но она столкнулась с жесткой критикой. Ее сравнили с «королевой голых фото» Анастасией Волочковой и Бритни Спирс, что вызвало раздражение. Татьяна ответила, что гордится своим телом, не считая подобные снимки предосудительными.

Ее тело естественно

Терешина добавила, что не использовала фотошоп для этих кадров, и подчеркнула, что ее тело естественно. В ответ на обвинения в старости она привела в пример Шер, выступающую в купальниках в 78 лет, заявив, что ей еще очень далеко до такого возраста.

Терешина уверена в своей красоте не видит причин для критики откровенных фото.