Информинг » Знаменитости » Татьяна Терешина снялась полностью обнаженной — ведет себя как Волочкова

Татьяна Терешина снялась полностью обнаженной — ведет себя как Волочкова

Image 16+
Татьяна Терешина снялась полностью обнаженной — ведет себя как Волочкова
Знаменитости
Источник фото: @tanya_tereshina

Татьяна Терешина устроила провокационную фотосессию. Она позировала полностью обнаженной, прикрыв свои интимные места спинкой стула. Эротическая съемка проходила на фоне окна и обеденного стола. 

Экс-солистка группы Hi-Fi говорит, что гордится своей фигурой и не стесняется ее демонстрировать, хотя полуобнаженные снимки — обычное дело для нее, в этот раз она разделась полностью. 

Источник фото: @tanya_tereshina

Поп-звезда предложила поклонникам выбрать лучший кадр. Но она столкнулась с жесткой критикой. Ее сравнили с «королевой голых фото» Анастасией Волочковой и Бритни Спирс, что вызвало раздражение. Татьяна ответила, что гордится своим телом, не считая подобные снимки предосудительными. 

Ее тело естественно

Терешина добавила, что не использовала фотошоп для этих кадров, и подчеркнула, что ее тело естественно. В ответ на обвинения в старости она привела в пример Шер, выступающую в купальниках в 78 лет, заявив, что ей еще очень далеко до такого возраста. 

Терешина уверена в своей красоте не видит причин для критики откровенных фото.

Информационное агентство «Informing»

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане

Вчера, 13:08

Лопес потеряла надежду сохранить брак — супруги выставили на продажу особняк

Вчера, 12:43

Волгоградский певец Шаляпин поделится жуткими тайнами прошлого

Вчера, 12:38

Расставшаяся с мужем певица Нюша снялась в бикини на пляже

Вчера, 11:03

Актриса Ирина Горбачева объяснила, зачем сняла и опубликовала голые фото

Вчера, 09:53

Лолита ради мини-платья отказалась от мороженого и жареной картошки

Вчера, 09:53

Басков назвал Киркорова на премии МУЗ-ТВ ведомым — устроил «прожарку»

Вчера, 09:53

Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Вчера, 09:48

Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию

Вчера, 09:48

Полина Гагарина призналась, почему отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым

Вчера, 09:03

Ольга Бузова снялась на премии МУЗ-ТВ с двумя карликами

14-06-2024, 20:43

Яна Поплавская рассказала, почему россияне отвернулись от сбежавших артистов

14-06-2024, 19:48

Шоумен Барецкий: «Все деньги Пугачевой потратил ее муж»

14-06-2024, 19:48

Филипп Киркоров меняет творческое направление — хочет стать юмористом

14-06-2024, 19:48

Звезда «Склифосовского» Аверин рассказал, почему принял решение уйти в «Ленком»

14-06-2024, 19:13

Седокова впервые призналась, почему чуть не развелась с мужем

14-06-2024, 19:13

Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать

14-06-2024, 15:53

Кушанашвили признался, что обеспокоен состоянием мамы умершей от рака Заворотнюк

14-06-2024, 15:53

42-летняя певица Вера Брежнева карданально сменила имидж

14-06-2024, 15:53

«Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе

14-06-2024, 15:48

Новости партнеров
2023
ru-RU