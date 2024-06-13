Муцениеце посмеялась над женой Прилучного и высказалась о его финансах

Телеведущая и актриса Агата Муцениеце обратилась к своему экс-мужу Павлу Прилучному и его новой жене, актрисе Зепюр Брутян. Она сделала заявление в новом выпуске влога «Честные будни» на Ютуб.

Муцениеце выразила пожелания бывшему мужу счастья и отметила, что у него всё хорошо с новой супругой. Также она призналась, что потратила значительные суммы на судебные разбирательства, пытаясь добиться повышения алиментов на их 2-х общих детей.

Агата обвинила Павла в неспособности достойно принять поражение в суде, подчеркнув, что финансовая поддержка необходима для воспитания детей, а не для ее личных нужд.