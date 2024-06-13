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Голливудская кинодива и певица Дженнифер Лопес ввела странный запрет для своего персонала - не смотреть ей в глаза

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Голливудская кинодива и певица Дженнифер Лопес ввела странный запрет для своего персонала - не смотреть ей в глаза
Знаменитости
Источник фото: @jlo

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес ввела странный запрет для членов своей команды. О нем стало известно британскому таблоиду Daily Mail.

Журналисты утверждают, что Джей Ло запретила персоналу смотреть ей прямо в глаза. Это же правило, как подчеркивает источник, распространяется и на работников магазинов, ресторанов, казино, отелей и т.д - в общем, всех общественных мест, куда приезжает знаменитость.

«Я знаю людей, работавших в казино Mohegan Sun. Им приказали избегать зрительного контакта с Дженнифер Лопес. Они до сих пор в недоумении - другие звезды были более дружелюбными», — приводит издание слова одного из своих собеседников.

В списке странных запретов от Джей Ло - запрет водителям смотреть на нее через зеркало заднего вида.

Слухи о намечающемся разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились не так давно - в мае текущего года. После этого события развивались стремительно. СМИ узнали, что голливудский актер-красавчик бросил их особняк и переехал в арендованный дом. Сама же Джей Ло, якобы, готовит их семейное гнездышко к продаже.

Не устраивает график работы

По слухам, Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопес. И это могло стать причиной конфликта, который грозит обернуться разводом. Актер хотел бы больше времени проводить с женой.

Джей Ло из-за размолвки страдает очень сильно. У нее постоянно глаза на мокром месте и, по данным американских СМИ, актриса начала сталкиваться с паническими атаками.

Информационное агентство «Informing»

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