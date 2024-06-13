Беременная актриса Арзамасова снялась на новом фото с мужем Авербухом

Лиза Арзамасова, которая находится в интересном положении, поделилась новым фото с мужем Ильей Авербухом. На своей странице в соцсетях звезда сериала «Папины дочки» показала семейную гармонию, запечатлев себя вместе с сыном Львом и супругом.

Арзамасова рассказала, что, несмотря на свою беременность, она продолжает активно работать, репетирует церемонию премии «Хрустальная Турандот», а также ощущает себя счастливой благодаря поддержке семьи. Артистка поделилась, что ее утро началось с посещения кафе вместе с мужем и сыном, которые подарили ей цветы, что вызвало нежные чувства.

Источник фото: @liza_arzamasova

К слову, недавно Арзамасова вступила в Союз писателей РФ, что также приносит ей большую радость. Она отметила, что счастлива в браке с Авербухом и наслаждается любимым делом.