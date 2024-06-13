Ковальчук сняла на видео, как проводит медовый месяц с Харламовым на Рублевке

Недавно стало известно о том, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов тайно поженились. Вместо традиционного медового месяца за границей, они решили провести это особенное время в своем роскошном особняке на Рублевке. Об этом свидетельствуют кадры, которые девушка разместила в соцсетях.

На них видно, как она наслаждается утренним чаем на террасе в компании своей собаки, а также катается на скутере по живописным окрестностям.

Источник фото: @katerinakovalchyk

Свадьба пары прошла в узком кругу близких людей. Среди гостей была Анна Ковальчук, сестра Катерины, с которой она познакомилась только во взрослом возрасте. Катерина узнала о родстве с Анной в 16 лет. С тех пор они поддерживают тёплые отношения.

Роман между Харламовым и Ковальчук начались на съёмках «Гусара». Слухи об их отношениях ходили с 2020 года, однако их официальное подтверждение стало известно недавно.