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Ковальчук сняла на видео, как проводит медовый месяц с Харламовым на Рублевке

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Ковальчук сняла на видео, как проводит медовый месяц с Харламовым на Рублевке
Знаменитости
Источник фото: @katerinakovalchyk

Недавно стало известно о том, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов тайно поженились. Вместо традиционного медового месяца за границей, они решили провести это особенное время в своем роскошном особняке на Рублевке. Об этом свидетельствуют кадры, которые девушка разместила в соцсетях. 

На них видно, как она наслаждается утренним чаем на террасе в компании своей собаки, а также катается на скутере по живописным окрестностям.

Источник фото: @katerinakovalchyk

Свадьба пары прошла в узком кругу близких людей. Среди гостей была Анна Ковальчук, сестра Катерины, с которой она познакомилась только во взрослом возрасте. Катерина узнала о родстве с Анной в 16 лет. С тех пор они поддерживают тёплые отношения.

Роман между Харламовым и Ковальчук начались на съёмках «Гусара». Слухи об их отношениях ходили с 2020 года, однако их официальное подтверждение стало известно недавно.

Информационное агентство «Informing»

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