The Sun: У онкобольной Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии

Издание The Sun сообщило, что у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон начались осложнения в ходе борьбы с онкологическим заболеванием. Ранее появлялись обнадеживающие новости о её улучшении, но теперь поклонников снова тревожат сообщения о её здоровье. Королевский эксперт Кэти Николл уточнила, что осложнения возникли после серьёзной операции, за которой последовал длительный период восстановления.

Чувствует себя лучше

Несмотря на эти трудности, Кэти Николл заверила, что на данный момент Кейт Миддлтон чувствует себя лучше и планирует вернуться к своим королевским обязанностям в течение ближайшего года. В то время как Кейт Миддлтон продолжает восстанавливаться, её поклонники надеются на скорейшее выздоровление и возвращение к нормальной жизни.

Ожидается, что принцесса Уэльская вскоре сможет снова выполнять свои королевские обязанности, радуя своих почитателей.