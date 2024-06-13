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Продюсер Иосиф Пригожин хочет помирить Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова

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Продюсер Иосиф Пригожин хочет помирить Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @iosifprigozhin

Как пишет КП, в мире российского шоу-бизнеса возник серьезный скандал между известными артистами Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым. Инициировав судебное разбирательство, Киркоров требует от Успенской 10 миллионов рублей за обвинения в женоненавистничестве, собираясь направить эти средства на благотворительность.

Пытается примирить артистов

В ответ на иск Успенская в свою очередь требует такую же сумму за то, что Киркоров назвал её попрошайкой. В ситуацию вмешались общие знакомые звёзд, включая продюсера Иосифа Пригожина, который пытается примирить конфликтующих артистов.

Адвокат Филиппа Киркорова, Александр Добровинский, отметил, что Пригожин поддерживает мир в шоу-бизнесе и считает необходимым избегать судебных разбирательств внутри сообщества. По его словам, Пригожин также обратился к Успенской с предложением прекратить конфликт в пользу мира и гармонии.

Готов был отозвать иск

Адвокат подчеркнул, что Филипп Киркоров готов был отозвать иск, если бы Успенская извинилась и выразила готовность к мирному сосуществованию. Однако на данный момент компромисс между сторонами не достигнут.

Информационное агентство «Informing»

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