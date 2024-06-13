Блогер Рома Желудь снял видео и сообщил, что ему осталось жить полгода

Популярный блогер Рома Желудь шокировал своих подписчиков на YouTube-канале, сообщив, что ему осталось жить полгода.

Несмотря на серьёзный прогноз врачей, Желудь не стал раскрывать причину, по которой врачи делают такой прогноз. В своем видео он подчеркнул, что не страдает депрессией и знал о своём состоянии уже несколько месяцев. Он уточнил, что его болезнь не связана с ВИЧ или раком, намекнув, что причина более сложная и непостижимая.

Блогер поделился своими планами лечь в реабилитационный центр

В связи с этой новостью Рома Желудь решил продать свою московскую квартиру за 26 миллионов рублей. Апартаменты-студия площадью 40,5 квадратных метров находятся в девяти минутах ходьбы от метро Алексеевская.

Кроме того, блогер поделился своими планами лечь в реабилитационный центр 17 июня. Он отметил, что 16 июня будет год со дня смерти его матери, и он намерен провести этот день в раздумьях и просьбах о помощи, а на следующий день отправиться в рехаб.