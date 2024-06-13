Женское царство: МакSим поделилась совместным фотоснимком с мамой и двумя дочками

10 июня певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, отпраздновала свой 41-й день рождения в узком семейном кругу. На торжестве присутствовали её мать, дочери и немногочисленные гости.

Победившая алкогольную зависимость, Марина поделилась фотографией с праздника в своей социальной сети.

На снимке Марина стоит в центре, окружённая близкими. По одну сторону от неё — 15-летняя дочь Александра, по другую — 9-летняя Маша. Рядом с ними — Светлана Викторовна, бабушка девочек и мать певицы. Марина выглядела великолепно в белоснежном платье с кружевом. Александра выбрала коктейльное платье, а Маша — нежно-розовый брючный костюм. Светлана Викторовна была одета в лёгкое воздушное платье в цветочек, что добавило фотографии уюта и тепла.

Подписчикам МакSим понравился семейный снимок

Подписчики МакSим умилялись семейным снимком. В комментариях они отметили, как прекрасно выглядят все женщины на фото, сравнивая их с куколками и обложками глянцевых журналов. Многочисленные поздравления и тёплые пожелания ко дню рождения получили не только Марина, но и её мать и дочери.