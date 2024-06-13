Актер Копейкин рассказал, как его семья питалась на 100 рублей в день

В программе «Кино в деталях» на канале СТС актер Слава Копейкин поделился воспоминаниями о трудностях, с которыми его семья сталкивалась, живя на 100 рублей в день.

Семья актера переживала периоды, когда им приходилось жить очень экономно

Несмотря на популярность, пришедшую после роли Турбо в сериале «Слово пацана», Копейкин и его близкие до этого вели скромный образ жизни, часто сталкиваясь с нехваткой средств. Семья актера переживала периоды, когда им приходилось жить очень экономно. Они обходились минимальными средствами, включая его маму, папу, самого Славу и его сестру, которая впоследствии вышла замуж. Сложности доходили до отключения электроэнергии из-за неуплаты за коммунальные услуги.

Сегодня Слава Копейкин помогает своим родителям и бережно относится к финансам. Он ценит каждую копейку и старается контролировать расходы, распределяя деньги с особым вниманием. Текущая ситуация позволяет ему вести более стабильный и обеспеченный образ жизни, пишет Первый Женский.