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Григорьев-Аполлонов рассказал, как фанатки угрожали его жене

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Григорьев-Аполлонов рассказал, как фанатки угрожали его жене
Знаменитости
Источник фото: @apollonov.ag_fan

Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что его семье было очень тяжело справляться с нахлынувшей популярностью. По словам певца, фанатки преследовали его повсюду, а затем переключились на его жену, даже угрожая ей физической расправой. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами портала «The Voice». 

С супругой певца произошел настоящий ужас

Лидер группы «Иванушки International» отметил, что угрозы поступали и возлюбленным его коллег. Однако с его супругой произошел настоящий ужас. Он рассказал, что дело дошло до вызова полицейских. 

Однажды его жена Маша позвонила и сказала, что к ней в дверь ломятся какие-то девчонки, крича, что зарежут и убьют её. Артист сразу же посоветовал супруге вызывать правоохранителей. 

Артист также подчеркнул, что такая популярность ему не нравится, поскольку некоторые поклонницы перегибали палку, проявляя свою «любовь» до грани безумия.

Информационное агентство «Informing»

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