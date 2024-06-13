Григорьев-Аполлонов рассказал, как фанатки угрожали его жене

Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что его семье было очень тяжело справляться с нахлынувшей популярностью. По словам певца, фанатки преследовали его повсюду, а затем переключились на его жену, даже угрожая ей физической расправой. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами портала «The Voice».

С супругой певца произошел настоящий ужас

Лидер группы «Иванушки International» отметил, что угрозы поступали и возлюбленным его коллег. Однако с его супругой произошел настоящий ужас. Он рассказал, что дело дошло до вызова полицейских.

Однажды его жена Маша позвонила и сказала, что к ней в дверь ломятся какие-то девчонки, крича, что зарежут и убьют её. Артист сразу же посоветовал супруге вызывать правоохранителей.

Артист также подчеркнул, что такая популярность ему не нравится, поскольку некоторые поклонницы перегибали палку, проявляя свою «любовь» до грани безумия.