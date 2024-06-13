Муцениеце постоянно говорит о Прилучном

С разводом Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, произошедшим четыре года назад, продолжаются юридические споры, включая битвы за алименты, которые переросли в публичные противостояния.

Актриса требует увеличения суммы алиментов

Актриса требует увеличения суммы алиментов, упрекая экс-мужа в недостаточном участии в воспитании детей. В своих высказываниях артистка выражает разочарования в Прилучном, подчеркивая его несоответствие своим родительским обязанностям.

В то время как интернет-пользователи поддерживают требования актрисы по поводу алиментов, многие не могут понять, почему спустя столько времени она продолжает акцентировать внимание на своих отношениях с бывшим возлюбленным и его новой женой, Зепюр Брутян.