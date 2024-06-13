Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приехали на выпускной сына по отдельности

Последние месяцы пользователи стали свидетелями натянутых отношений между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, что подтверждается расположением в разных домах и выходами без обручальных колец.

Недавно певица отменила свой концертный тур, утверждая, что нуждается в большем времени для семьи, несмотря на утверждения о стабильности отношений с Аффлеком.

Слухи о возможном разводе подтверждаются

Однако факты, включая их отдельные посещения выпускного сына Бена от Дженнифер Гарнер, указывают на обратное. Слухи о возможном разводе подтверждаются заботой окружающих о Бене, который, по словам друзей, столкнулся с возвращением к алкоголю, сообщает Газета ру.