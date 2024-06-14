Концерт Земфиры прошёл в Польше: певица поблагодарила слушателей за Россию

Во время выступления в Польше российская исполнительница Земфира*, которая признана в РФ иностранным агентом, поблагодарила польских слушателей за их поддержку России и Украины в 2022 году. Это вызвало неоднозначную реакцию публики, после чего певица сразу же переключилась на другие темы.

Концерт также посетила ее подруга Рената Литвинова, несмотря на слухи о конфликте с артисткой. В конце мая попытки звезды освободиться от статуса иностранного агента не увенчались успехом. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Земфиры*.

* включена в список иноагентов Минюстом в феврале 2023 года за поддержку Украины и финансирование из-за границы.