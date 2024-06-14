Ирина Пегова встала грудью на защиту русского народа

14 июня 2024 года Ирина Пегова выступила в защиту русского народа. В субботу, 15 июня, на телеканале «Россия» состоится премьера исторического фильма «Царская прививка». Фильм рассказывает о массовой вакцинации от оспы в России во второй половине XVIII века, инициированной Екатериной II.

В главной роли — Ирина Пегова, которая воплотила образ императрицы, продемонстрировав её решимость и мужество в защите русского народа. Пегова глубоко погрузилась в исторический материал, изучив архивные документы и письма Екатерины.

Режиссёр картины Егор Анашкин считает, что Пегова стала одной из лучших Екатерин в истории кино. Об этом пишет Алтапресс.