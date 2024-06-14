Актриса Виктория Тарасова отказалась от роли в «мерзком» российском фильме

Виктория Тарасова, известная по роли в телесериале «Глухарь», отказалась от участия в новой российской картине о послевоенном времени из-за сцены, которую сочла «мерзкой» и даже недопустимой для показа.

Предложили роль проститутки

В интервью NEWS.ru актриса рассказала, что сюжет кинофильма строится вокруг 2-х фронтовиков, один из которых погиб на войне, второй же вернулся домой с интимными проблемами, не решаемыми даже с проститутками. Артистке предложили роль одной из них, хотя она категорически отказалась.

Тарасова выразила желание снять сериал о детях-героях Донбасса, подчеркнув глубокую вовлеченность в эту тему за годы работы в регионе, а также выражая уверенность в его актуальности для телезрителей.