Мать актрисы Лизы Арзамасовой подарила 2-летнему внуку «Мерседес

Мать Елизаветы Арзамасовой подарила своему 2-летнему внуку автомобиль «Мерседес». Звезда телесериала «Папины дочки» поделилась видеороликом двухлетнего Льва в детском электромобиле со своими подписчиками, подчеркнув:

«Бабушкин подарок. Желаю всем такой бабушки».

Источник фото: @liza_arzamasova

Арзамасова также рассказала о близких отношениях с матерью, которая помогает ей растить сына и сопровождает их на гастролях. У женщины сложились отличные отношения с зятем, Ильей Авербухом, возможно, благодаря небольшой разнице в возрасте — Юлия Арзамасова старше фигуриста всего на 4 года.

Кстати, в настоящее время актриса ожидает второго ребенка и признается, что очень счастлива.