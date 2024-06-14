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Жена Прилучного, Зепюр Брутян, ответила на нападки Агаты Муцениеце

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Жена Прилучного, Зепюр Брутян, ответила на нападки Агаты Муцениеце
Знаменитости
Источник фото: @zepyur_brutyan

Супруга Павла Прилучного опубликовала в социальных сетях несколько фото с призывом «быть немного добрее и не лезть в чужую жизнь». Этот пост появился в микроблоге на фоне нападок экс-супруги актера Агаты Муцениеце, касающихся размера алиментов, которые Павел Прилучный выплачивает на содержание 2-х детей. 

Недавно Муцениеце опубликовала видео, в котором подколола новую семью Прилучного. В сообщении отмечено, что будучи многодетным отцом, артист платит алименты, но суммы не устраивают его бывшую жену, из-за чего она подает иски в суд. 

Поклонники Зепюр Брутян поддержали ее в комментариях, предполагая, что Агата завидует счастью своего бывшего.

Информационное агентство «Informing»

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