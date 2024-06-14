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Адвокат Власова огласила, что после развода получат дети Алсу

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Адвокат Власова огласила, что после развода получат дети Алсу
Знаменитости
Источник фото: @Alsou_A

После 18 лет брака популярная российская певица Алсу и ее муж, известный бизнесмен Ян Абрамов приняли решение о разводе. Новость об их расставании впервые появилась в Tелеграм-канале «Звездач». 

За многие годы совместной жизни у пары родилось трое детей. Их брачный союз сопровождался значительными накоплениями в виде недвижимости и других активов. Как сообщается, они владели внушительным количеством элитной недвижимости. Их имущество включает: роскошную квартиру в престижном жилом комплексе, четырехэтажный дом общей площадью 3000 квадратных метров, расположенный в Подмосковье, роскошный коттедж в Крыму и элитные апартаменты в Лондоне.

Заключили брачный контракт

По мнению адвоката Ольги Власовой, с большой вероятностью супруги заключили брачный контракт, учитывая их высокий уровень благосостояния. Такой договор регулирует вопросы распределения имущества при разводе. Она также добавила, что детям, скорее всего, будут выплачиваться только алименты.

Дело о разводе Алсу и Яна вызывает значительное внимание общественности. Статус супругов и объем имущества, подлежащего разделу, делают эту тему особенно интересной для СМИ и многочисленных поклонников.

Информационное агентство «Informing»

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