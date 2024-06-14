Бьянку Цензори в боди со стрингами сняли с Канье Уэстом на шопинге в Токио

В последнее время Бьянка Цензори, жена популяронго американского рэпера Канье Уэста и известный дизайнер, вновь оказалась в центре внимания благодаря своему смелому и откровенному выбору нарядов. Ее самый последний выход на улицы Токио, запечатленный изданием Daily Mail, вызвал активные обсуждения в Сети.

Так, во время очередной прогулки по городу Канье выбрал для себя привычный мешковатый белый спортивный костюм с капюшоном, оставаясь верным расслабленному стилю. В отличие от артиста, Бьянка привлекла всеобщее внимание благодаря своему откровенному наряду. Дизайнер надела слитный купальник с высоким воротом. Он эффектно подчеркивал ее фигуру. Дополняя свой образ, Цензори собрала волосы в пучок, одела необычные резиновые тапки на толстой подошве.

Завершала ансамбль тканевая сумка, привлекавшая не меньше внимания, чем смелая одежда.

Источник фото:Daily Mail

Стоит сказать, что это не первый случай, когда стиль девушки становится объектом обсуждения. В июне она уже привлекала внимание медиа своим одеянием. Стиль дизайнера продолжает привлекать внимание модных критиков и фанатов. Её смелость в выборе нарядов, а также редкая способность создавать уникальные образы подтверждают статус одного из самых обсуждаемых и интересных личностей нашего времени.