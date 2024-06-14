Екатерина Варнава снялась на фото в слитном купальнике в бассейне

Екатерина Варнава вновь радует своих многочисленных поклонников новыми фотографиями, на этот раз это снимки с отдыха. Как пишет «Главный региональный», на своей странице ведущая опубликовала новые снимки, на которых позирует в черном слитном купальнике, украшенном рюшами.

Актриса была запечатлена на надувном единороге в бассейне, создавая запоминающийся и яркий образ.

Источник фото: @kativarnava

Екатерина известна своей любовью к экспериментам с внешностью. Она часто обновляет свой стиль. В 2023 году Варнава кардинально изменила свой имидж, перекрасив волосы в темный цвет и сделав челку. Процесс преображения артистка сняла на видео и поделилась этим роликом со своими подписчиками.

Изменения в ее образе не остались незамеченными поклонниками. Многие отметили, что актриса стала напоминать им Софи Лорен.