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Екатерина Варнава снялась на фото в слитном купальнике в бассейне

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Екатерина Варнава снялась на фото в слитном купальнике в бассейне
Знаменитости
Источник фото: @kativarnava

Екатерина Варнава вновь радует своих многочисленных поклонников новыми фотографиями, на этот раз это снимки с отдыха. Как пишет «Главный региональный», на своей странице ведущая опубликовала новые снимки, на которых позирует в черном слитном купальнике, украшенном рюшами. 

Актриса была запечатлена на надувном единороге в бассейне, создавая запоминающийся и яркий образ.

Источник фото: @kativarnava

Екатерина известна своей любовью к экспериментам с внешностью. Она часто обновляет свой стиль. В 2023 году Варнава кардинально изменила свой имидж, перекрасив волосы в темный цвет и сделав челку. Процесс преображения артистка сняла на видео и поделилась этим роликом со своими подписчиками.

Изменения в ее образе не остались незамеченными поклонниками. Многие отметили, что актриса стала напоминать им Софи Лорен.

Информационное агентство «Informing»

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