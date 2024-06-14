Звездные гости в Африке: Выяснилось, как девушка миллиардера Доронина отметила 30-летие

Модель Кристина Романова отметила своё 30-летие в Марокко в окружении звездных гостей со всего мира. Празднование длилось несколько дней и стало ярким событием, привлекшим внимание множества поклонников и медиа. Как сообщает Леди Mail.ru, именинница удивила гостей своими стильными нарядами: она встречала друзей в полупрозрачном вязаном мини-платье, а свечи на торте задувала в золотистом платье из пайеток с глубоким декольте.

Источник фото: lady.mail.ru

Источник фото: lady.mail.ru

Среди первых, кто поздравил Кристину, была знаменитая теннисистка Мария Шарапова. Она выбрала для этого случая элегантное атласное платье от Gabriela Hearst, дополнив его белоснежной накидкой.

Источник фото: lady.mail.ru

Модель Елена Перминова привлекла внимание, сменив несколько образов за вечер, демонстрируя своё чувство стиля и разнообразие модных решений.

Источник фото: lady.mail.ru

На празднике также присутствовала дизайнер Ульяна Сергеенко, выделявшаяся пышным розово-голубым платьем, которое стало одним из самых запоминающихся нарядов вечера.

Источник фото: lady.mail.ru

Празднование 30-летия Кристины Романовой стало ярким и запоминающимся событием, подтверждающим её статус в мире моды и светской жизни.

Интересно: Кристина Романова начала свою карьеру модели, сотрудничая с такими известными брендами, как Marc Jacobs, Alexander McQueen, и Dolce&Gabbana. Однако в 2014 году она завершила свою модельную карьеру, начав отношения с миллиардером Владиславом Дорониным. В настоящее время они живут в США и воспитывают двух дочерей — Жасмин и Александру.