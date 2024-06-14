42-летняя певица Вера Брежнева карданально сменила имидж

Популярная певица Вера Брежнева вновь порадовала своих поклонников, представив новые фотографии, сообщает NUR.KZ.

Певица, известная своим умением создавать стильные и запоминающиеся образы, на этот раз удивила публику своей элегантностью и изысканностью. На новых снимках бывшая участница группы «ВИА Гра» предстала в необычном для себя образе. Вера Брежнева, которую фанаты привыкли видеть в гламурных нарядах, на этот раз появилась в более сдержанном стиле.

На фотографиях поп-дива была одета в полосатую рубашку, белую майку, черные брюки. Завершали образ стильные очки, а также собранные волосы, что добавило ему дополнительной строгости.

Фанаты не скупились на комплименты

Фанаты были в восторге от нового образа Веры и не скупились на комплименты в социальных сетях. Новый образ Брежневой, по мнению многих поклонников, напоминает стиль известной актрисы Мишель Пфайффер в кинофильме «Бэтмен возвращается».