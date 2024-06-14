Кушанашвили признался, что обеспокоен состоянием мамы умершей от рака Заворотнюк

Отар Кушанашвили выразил глубокое беспокойство за состояние Валентины Борисовны Заворотнюк, матери умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, в своем Ютуб-шоу «Каково?!».

Мать артистки пережила множество тяжелых утрат

Он отметил, что мать артистки пережила множество тяжелых утрат, включая смерть мужа, сына, дочери. Он подчеркнул, насколько трудно переносить такие страдания.

Хотя Кушанашвили не был лично знаком с Анастасией, он вспоминал их редкие встречи на съемочных площадках. По его словам, актриса всегда оставалась энергичным, веселым, обаятельным человеком, что сделало ее утрату особенно болезненной для всех, кто знал её.

Заворотнюк с 2019 года боролась с агрессивной опухолью мозга — глиобластомой. Её мужественная борьба с болезнью вызвала поддержку со стороны многочисленных коллег и фанатов. Однако 31 мая стало известно о ее смерти. Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусства на Троекуровском кладбище.