Информинг » Знаменитости » «Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе

«Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе

Image 16+
«Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе
Знаменитости
Источник фото: @alsou_fan_group

Алсу приняла решение не давать комментариев относительно своего развода с Яном Абрамовым. Супружеская пара, прожившая в браке 18 лет, объявила о расставании. 

Эта новость стала полной неожиданностью для поклонников.

Иск о разделе имущества был подан в мировой суд

Журналист Олег Цуриков сообщил, что иск о разделе имущества был подан в мировой суд, что может свидетельствовать о том, что этот вопрос урегулирован. 

По данным «Пятого канала», Ян решил прекратить отношения, оставив своей семье значительное имущество и начал строить новую жизнь.

Цуриков также напомнил о том, что Абрамова обвиняли в изменах. При этом даже упоминались имена предполагаемых любовниц. Однако пока все эти обвинения не получили подтверждения.

Информационное агентство «Informing»

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане

Вчера, 13:08

Лопес потеряла надежду сохранить брак — супруги выставили на продажу особняк

Вчера, 12:43

Волгоградский певец Шаляпин поделится жуткими тайнами прошлого

Вчера, 12:38

Расставшаяся с мужем певица Нюша снялась в бикини на пляже

Вчера, 11:03

Актриса Ирина Горбачева объяснила, зачем сняла и опубликовала голые фото

Вчера, 09:53

Лолита ради мини-платья отказалась от мороженого и жареной картошки

Вчера, 09:53

Басков назвал Киркорова на премии МУЗ-ТВ ведомым — устроил «прожарку»

Вчера, 09:53

Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Вчера, 09:48

Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию

Вчера, 09:48

Полина Гагарина призналась, почему отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым

Вчера, 09:03

Ольга Бузова снялась на премии МУЗ-ТВ с двумя карликами

14-06-2024, 20:43

Яна Поплавская рассказала, почему россияне отвернулись от сбежавших артистов

14-06-2024, 19:48

Шоумен Барецкий: «Все деньги Пугачевой потратил ее муж»

14-06-2024, 19:48

Филипп Киркоров меняет творческое направление — хочет стать юмористом

14-06-2024, 19:48

Звезда «Склифосовского» Аверин рассказал, почему принял решение уйти в «Ленком»

14-06-2024, 19:13

Седокова впервые призналась, почему чуть не развелась с мужем

14-06-2024, 19:13

Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать

14-06-2024, 15:53

Кушанашвили признался, что обеспокоен состоянием мамы умершей от рака Заворотнюк

14-06-2024, 15:53

42-летняя певица Вера Брежнева карданально сменила имидж

14-06-2024, 15:53

«Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе

14-06-2024, 15:48

Новости партнеров
2023
ru-RU