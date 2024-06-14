«Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе

Алсу приняла решение не давать комментариев относительно своего развода с Яном Абрамовым. Супружеская пара, прожившая в браке 18 лет, объявила о расставании.
Эта новость стала полной неожиданностью для поклонников.
Иск о разделе имущества был подан в мировой суд
Журналист Олег Цуриков сообщил, что иск о разделе имущества был подан в мировой суд, что может свидетельствовать о том, что этот вопрос урегулирован.
По данным «Пятого канала», Ян решил прекратить отношения, оставив своей семье значительное имущество и начал строить новую жизнь.
Цуриков также напомнил о том, что Абрамова обвиняли в изменах. При этом даже упоминались имена предполагаемых любовниц. Однако пока все эти обвинения не получили подтверждения.