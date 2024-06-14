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Звезда «Склифосовского» Аверин рассказал, почему принял решение уйти в «Ленком»

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Звезда «Склифосовского» Аверин рассказал, почему принял решение уйти в «Ленком»
Знаменитости
Источник фото: @maximaverin и smirno4ka

Театр Сатиры лишается одной из своих главных звезд — Максима Аверина. Талантливый артист принял предложение художественного руководителя «Ленкома» Марка Варшавера и решил присоединиться к труппе этого знаменитого театра.

Максим Аверин, известный широкой публике благодаря своей роли в сериале «Склифосовский», заявил, что для него большая честь играть на прославленной сцене «Ленкома». 

Аверин не собирается прекращать работу в кино

Несмотря на переход в «Ленком», Аверин не собирается прекращать свою работу в кино. Актер подтвердил, что продолжит сниматься в новых сезонах «Склифосовского», радуя своих поклонников дальнейшими яркими ролями. 

В последнее время Аверин стремится избегать общения с журналистами. Актер признался, что его раздражают ужасные заголовки, посвященные его персоне. По его мнению, творческая деятельность волнует публику гораздо меньше, чем хотелось бы. 

Максим Аверин с энтузиазмом смотрит в будущее и готов к новым творческим вызовам. Его переход в «Ленком» обещает стать началом яркого и насыщенного этапа в его карьере, где он сможет раскрыть свой талант на новой сцене и завоевать сердца новых зрителей.

Информационное агентство «Informing»

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