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Яна Поплавская рассказала, почему россияне отвернулись от сбежавших артистов

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Яна Поплавская рассказала, почему россияне отвернулись от сбежавших артистов
Знаменитости
Источник фото: Яна Поплавская / Сообщество ВКонтакте

Актриса Яна Поплавская в интервью «Абзацу» объяснила, почему покинувшие Россию актеры потеряли популярность. 

По ее словам, артисты, эмигрировавшие со скандалом, утратили симпатию российской публики, поскольку люди научились разделять жизнь актера и его сценический образ. Поплавская подчеркнула, что зрители часто приписывают актерам достоинства их киногероев. Она также отметила, что порой встречаются артисты, чьи действия и характер соответствуют их ролям в искусстве. В качестве примера Поплавская привела скончавшегося заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса, который в реальной жизни олицетворял те же ценности и качества, что и его персонажи на экране.

Зрители больше не идеализируют артистов только на основе их ролей в кино и театре

Поплавская заключила, что зрители стали более разборчивыми и больше не идеализируют артистов только на основе их ролей в кино и театре. Этот новый взгляд приводит к тому, что эмигрировавшие актеры теряют свою популярность и признание среди российских поклонников.

Информационное агентство «Informing»

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