Яна Поплавская рассказала, почему россияне отвернулись от сбежавших артистов

Актриса Яна Поплавская в интервью «Абзацу» объяснила, почему покинувшие Россию актеры потеряли популярность.

По ее словам, артисты, эмигрировавшие со скандалом, утратили симпатию российской публики, поскольку люди научились разделять жизнь актера и его сценический образ. Поплавская подчеркнула, что зрители часто приписывают актерам достоинства их киногероев. Она также отметила, что порой встречаются артисты, чьи действия и характер соответствуют их ролям в искусстве. В качестве примера Поплавская привела скончавшегося заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса, который в реальной жизни олицетворял те же ценности и качества, что и его персонажи на экране.

Зрители больше не идеализируют артистов только на основе их ролей в кино и театре

Поплавская заключила, что зрители стали более разборчивыми и больше не идеализируют артистов только на основе их ролей в кино и театре. Этот новый взгляд приводит к тому, что эмигрировавшие актеры теряют свою популярность и признание среди российских поклонников.