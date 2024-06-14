Филипп Киркоров меняет творческое направление — хочет стать юмористом

Известный певец Филипп Киркоров заявил о своем желании попробовать себя в юмористическом жанре. Это решение он принял после участия в шоу «Звезды», где ему пришлось соревноваться за главный приз с комиком Денисом Дороховым. Новость передает портал «Страсти».

Продюсеры решили объединить Киркорова и Дорохова в одном проекте

После успешного выступления на шоу «Звезды» продюсеры решили объединить Киркорова и Дорохова в одном проекте. Их дуэт появится в фильме под названием «Братья».

Филипп Киркоров отметил, что для него это новый и увлекательный опыт, который позволит раскрыть свои таланты в новом направлении.

Совместная работа с Денисом Дороховым обещает быть интересной и перспективной, и поклонники с нетерпением ждут выхода фильма. Фильм «Братья» станет важным шагом в карьере Филиппа Киркорова, открывая для него новые возможности в мире кино и юмора. А участие Дениса Дорохова добавит проекту профессионализма и комедийного мастерства.