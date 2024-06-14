Шоумен Барецкий: «Все деньги Пугачевой потратил ее муж»

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что все сбережения певицы Аллы Пугачевой потратил ее муж, юморист Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Барецкого, комик использовал деньги артистки для финансирования своих шоу-программ.

Пугачева оказалась в секте, и Галкин потратил все ее деньги

Барецкий выразил беспокойство, что Пугачева находится в очень плохом состоянии. Барецкий утверждает, что Пугачева оказалась в секте и Галкин потратил все ее деньги.

По словам Барецкого, он уже помогает Пугачевой финансово, но все деньги забирает себе Галкин.

«Выделю полное проживание, чтобы жила нормально, восстанавливала свое здоровье. Я ей помогаю финансово, как могу. Есть препятствие в лице Максима, который все деньги эти забирает», — заключает шоумен.