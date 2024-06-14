Ольга Бузова снялась на премии МУЗ-ТВ с двумя карликами

Появление Бузовой на красной дорожке было максимально театрализованным

Ольга Бузова вызвала значительное внимание на музпремии «МУЗ-ТВ», прибыв на мероприятие на белой карете в сопровождении карликов в причудливом наряде эпохи 18 века с соответствующим париком. Ее появление на красной дорожке было максимально театрализованным. Это роскошная карета, придворные, обмахивание веером, демонстрация наряда, что создало эффект королевского великолепия.

Ольга подчеркнула в своем телеграм-канале, что для нее важно не только рассказывать о своей личности, но и показываться в полном великолепии.

Такое нестандартное появление Бузовой на премии не осталось незамеченным и вызвало активные обсуждения в Сети, пишет сегодня портал URA.Ru.