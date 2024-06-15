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Полина Гагарина призналась, почему отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым

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Полина Гагарина призналась, почему отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым
Знаменитости
Источник фото: соцсети Полины Гагариной

Полина Гагарина раскрыла подробности о неслучившемся дуэте с Сергеем Лазаревым. В интервью изданию The Voice артистка поделилась, что в 2020 году они планировали выпустить хит «Небо в глазах» в дуэте. Хотя оба артиста записали композицию, впоследствии решили, что один голос будет звучать намного выигрышнее.

Песня обрела свою уникальную историю

Певица вспомнила, что несмотря на первоначальные намерения, они с коллегой приняли решение изменить формат исполнения песни. В результате она осталась сольной композицией. Как отметила Полина, песня уже обрела свою уникальную историю, особенно в контексте шоу, где она ассоциируется с детьми, которых выводит на сцену.

Несмотря на то, что «Небо в глазах» была выпущена как сольная композиция, Гагарина и Лазарев продолжают искать подходящий материал для совместной работы. Звезда выразила надежду на то, что в будущем они таки смогут записать дуэт, который порадует многочисленных поклонников.

Информационное агентство «Informing»

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