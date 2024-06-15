Информинг » Знаменитости » Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Image 16+
Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром
Знаменитости
Источник фото: соцсети Кейт Уинслет

Актриса Кейт Уинслет поделилась неожиданными подробностями о знаменитой сцене поцелуя с Леонардо Ди Каприо в культовом фильме «Титаник». 

Процесс съемок был далек от романтики

В интервью на YouTube-канале журнала Vanity Fair, она призналась, что съемки этой сцены были для нее настоящим «ночным кошмаром». Несмотря на то, что фильм «Титаник» остается любимым многими фанатами и романтическая сцена поцелуя кажется идеально воплощенной на экране, Уинслет раскрыла, что процесс съемок был далек от романтики. Она отметила, что каждая молодая девушка мечтала о поцелуе с Ди Каприо, но реальность съемок оказалась куда менее приятной.

Во время съемок на лицах актеров было много грима: Уинслет должна была выглядеть с белым лицом, а Ди Каприо – загорелым. Сложность добавляло и место съемок, в которое визажисты не могли добраться. Поэтому Кейт приходилось самостоятельно поправлять грим себе и партнеру после каждого дубля, используя скрытые кисти и спонжи для макияжа.

Ди Каприо постоянно смеялся

Актриса вспоминает, что после каждого поцелуя она выглядела так, будто «облизала плитку шоколада», из-за чего Ди Каприо постоянно смеялся. Кроме того, Уинслет испытывала дискомфорт из-за костюма: корсет мешал ей дышать, что добавляло дополнительных трудностей.

Подытоживая свои воспоминания, Кейт Уинслет призналась, что сцена поцелуя, ставшая символом романтики для многих зрителей, на самом деле была для них с Леонардо Ди Каприо «неприятным опытом» и «ночным кошмаром».

Информационное агентство «Informing»

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане

Вчера, 13:08

Лопес потеряла надежду сохранить брак — супруги выставили на продажу особняк

Вчера, 12:43

Волгоградский певец Шаляпин поделится жуткими тайнами прошлого

Вчера, 12:38

Расставшаяся с мужем певица Нюша снялась в бикини на пляже

Вчера, 11:03

Актриса Ирина Горбачева объяснила, зачем сняла и опубликовала голые фото

Вчера, 09:53

Лолита ради мини-платья отказалась от мороженого и жареной картошки

Вчера, 09:53

Басков назвал Киркорова на премии МУЗ-ТВ ведомым — устроил «прожарку»

Вчера, 09:53

Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Вчера, 09:48

Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию

Вчера, 09:48

Полина Гагарина призналась, почему отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым

Вчера, 09:03

Ольга Бузова снялась на премии МУЗ-ТВ с двумя карликами

14-06-2024, 20:43

Яна Поплавская рассказала, почему россияне отвернулись от сбежавших артистов

14-06-2024, 19:48

Шоумен Барецкий: «Все деньги Пугачевой потратил ее муж»

14-06-2024, 19:48

Филипп Киркоров меняет творческое направление — хочет стать юмористом

14-06-2024, 19:48

Звезда «Склифосовского» Аверин рассказал, почему принял решение уйти в «Ленком»

14-06-2024, 19:13

Седокова впервые призналась, почему чуть не развелась с мужем

14-06-2024, 19:13

Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать

14-06-2024, 15:53

Кушанашвили признался, что обеспокоен состоянием мамы умершей от рака Заворотнюк

14-06-2024, 15:53

42-летняя певица Вера Брежнева карданально сменила имидж

14-06-2024, 15:53

«Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе

14-06-2024, 15:48

Новости партнеров
2023
ru-RU