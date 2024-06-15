Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Актриса Кейт Уинслет поделилась неожиданными подробностями о знаменитой сцене поцелуя с Леонардо Ди Каприо в культовом фильме «Титаник».

Процесс съемок был далек от романтики

В интервью на YouTube-канале журнала Vanity Fair, она призналась, что съемки этой сцены были для нее настоящим «ночным кошмаром». Несмотря на то, что фильм «Титаник» остается любимым многими фанатами и романтическая сцена поцелуя кажется идеально воплощенной на экране, Уинслет раскрыла, что процесс съемок был далек от романтики. Она отметила, что каждая молодая девушка мечтала о поцелуе с Ди Каприо, но реальность съемок оказалась куда менее приятной.

Во время съемок на лицах актеров было много грима: Уинслет должна была выглядеть с белым лицом, а Ди Каприо – загорелым. Сложность добавляло и место съемок, в которое визажисты не могли добраться. Поэтому Кейт приходилось самостоятельно поправлять грим себе и партнеру после каждого дубля, используя скрытые кисти и спонжи для макияжа.

Ди Каприо постоянно смеялся

Актриса вспоминает, что после каждого поцелуя она выглядела так, будто «облизала плитку шоколада», из-за чего Ди Каприо постоянно смеялся. Кроме того, Уинслет испытывала дискомфорт из-за костюма: корсет мешал ей дышать, что добавляло дополнительных трудностей.

Подытоживая свои воспоминания, Кейт Уинслет призналась, что сцена поцелуя, ставшая символом романтики для многих зрителей, на самом деле была для них с Леонардо Ди Каприо «неприятным опытом» и «ночным кошмаром».