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Басков назвал Киркорова на премии МУЗ-ТВ ведомым — устроил «прожарку»

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Басков назвал Киркорова на премии МУЗ-ТВ ведомым — устроил «прожарку»
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

На церемонии вручения премии МУЗ-ТВ, прошедшей в Москве, зрители наслаждались остроумными шутками, а также ироническими обменами реплик между исполнителями Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Одним из самых запоминающихся моментов этого вечера стало высказывание поп-короля, который назвал Баскова своим «заклятым другом». Это заявление вызвало улыбки зрителей и аплодисменты в зале.

«Обожает эту парочку»

Басков не остался в долгу и с юмором назвал Филиппа ведомым. Их дружеская перепалка добавила пикантности мероприятию, поднимая настроение публике. Кстати, певица Алсу, присутствовавшая на премии, выразила свой восторг от искромётного дуэта, заявив, что она просто «обожает эту парочку». 

В ответ Киркоров с еще большей иронией отметил: 

«Да, я тоже обожаю нашу парочку — Абрама и Сарочку», - вызвав новый всплеск смеха в зале.

Отметим, что церемония МУЗ-ТВ, вернувшаяся после длительного перерыва, прошла 14 июня, собрав множество популярных артистов. Участники удивили публику своими стильными нарядами и яркими выступлениями.

Информационное агентство «Informing»

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