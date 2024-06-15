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Лолита ради мини-платья отказалась от мороженого и жареной картошки

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Лолита ради мини-платья отказалась от мороженого и жареной картошки
Знаменитости
Источник фото: @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская поделилась своими усилиями, которые она предприняла ради того, чтобы выглядеть идеально на Премии МУЗ-ТВ. В интервью изданию «Страсти» певица рассказала, что примерно за две недели до этого мероприятия была вынуждена сесть на жесткую диету, исключив из своего рациона мороженое, жареную картошку, а также некоторые фрукты. 

Именно обилие фруктов в рационе стало причиной неудачной посадки платья. Подготовку к премии артистка начала еще полгода назад, тщательно планируя свой образ. Она также «обкатала» его ранее на закрытой вечеринке в одном из клубов для того, чтобы убедиться в его идеальности. 

Платье, выбранное для мероприятия, отличается необычным дизайном, напоминающим боди, с довольно оригинальным элементом — развевающимся между ног фрагментом легкой ткани. Как пояснила Милявская, несмотря на откровенный вид, платье нельзя назвать слишком смелым. Она продемонстрировала, как оно завязывается, обеспечивая полную закрытость. Лолита своим примером показала, насколько важен для артиста внешний вид и как они готовы идти на жертвы ради достижения идеального образа.

Информационное агентство «Informing»

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