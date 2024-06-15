Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию

Жена известного российского исполнителя Стаса Михайлова поделилась в социальных сетях новой фотографией их общей дочери Марии. Недавно девочке исполнилось 11 лет, она завершила 5-й класс.

На размещенном фотоснимке Мария предстала в школьной форме и с праздничными бантами, готовая к последнему звонку. Поклонники отметили, что девочка выросла, повзрослела, стала очень похожа на свою маму.

Источник фото: @inamikhaylova

Подписчики оставили множество теплых слов звездной семье, пожелав Марии удачи в учебе.

Стоит добавить, что кроме Марии у Стаса есть еще одна дочь Иванна. Также у певца двое детей от предыдущих отношений: это сын Никита (23 года) и дочь Дарья (19 лет).