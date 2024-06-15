Информинг » Знаменитости » Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию

Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию

Image 16+
Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию
Знаменитости
Источник фото: @inamikhaylova

Жена известного российского исполнителя Стаса Михайлова поделилась в социальных сетях новой фотографией их общей дочери Марии. Недавно девочке исполнилось 11 лет, она завершила 5-й класс.

На размещенном фотоснимке Мария предстала в школьной форме и с праздничными бантами, готовая к последнему звонку. Поклонники отметили, что девочка выросла, повзрослела, стала очень похожа на свою маму. 

Источник фото: @inamikhaylova

Подписчики оставили множество теплых слов звездной семье, пожелав Марии удачи в учебе.

Стоит добавить, что кроме Марии у Стаса есть еще одна дочь Иванна. Также у певца двое детей от предыдущих отношений: это сын Никита (23 года) и дочь Дарья (19 лет).

Информационное агентство «Informing»

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане

Вчера, 13:08

Лопес потеряла надежду сохранить брак — супруги выставили на продажу особняк

Вчера, 12:43

Волгоградский певец Шаляпин поделится жуткими тайнами прошлого

Вчера, 12:38

Расставшаяся с мужем певица Нюша снялась в бикини на пляже

Вчера, 11:03

Актриса Ирина Горбачева объяснила, зачем сняла и опубликовала голые фото

Вчера, 09:53

Лолита ради мини-платья отказалась от мороженого и жареной картошки

Вчера, 09:53

Басков назвал Киркорова на премии МУЗ-ТВ ведомым — устроил «прожарку»

Вчера, 09:53

Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Вчера, 09:48

Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию

Вчера, 09:48

Полина Гагарина призналась, почему отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым

Вчера, 09:03

Ольга Бузова снялась на премии МУЗ-ТВ с двумя карликами

14-06-2024, 20:43

Яна Поплавская рассказала, почему россияне отвернулись от сбежавших артистов

14-06-2024, 19:48

Шоумен Барецкий: «Все деньги Пугачевой потратил ее муж»

14-06-2024, 19:48

Филипп Киркоров меняет творческое направление — хочет стать юмористом

14-06-2024, 19:48

Звезда «Склифосовского» Аверин рассказал, почему принял решение уйти в «Ленком»

14-06-2024, 19:13

Седокова впервые призналась, почему чуть не развелась с мужем

14-06-2024, 19:13

Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать

14-06-2024, 15:53

Кушанашвили признался, что обеспокоен состоянием мамы умершей от рака Заворотнюк

14-06-2024, 15:53

42-летняя певица Вера Брежнева карданально сменила имидж

14-06-2024, 15:53

«Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе

14-06-2024, 15:48

Новости партнеров
2023
ru-RU