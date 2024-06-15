Актриса Ирина Горбачева объяснила, зачем сняла и опубликовала голые фото

Российская актриса Ирина Горбачева, широко известная своими успешными проектами в театре, кино, дубляже, откровенно рассказала журналистам о своем отношении к фотографиям с обнаженным телом. В интервью для Ютуб-канала «Сама Меньшова» звезда объяснила, что ее стремление к подобным съемкам продиктовано желанием экспериментировать и самовыражаться.

Видит в теле красоту

Горбачева подчеркнула, что не испытывает стыда за своё тело. Она заявила, что видит в теле красоту в любом его состоянии и стремится показать эту красоту через свои работы. Актриса любит выступать в роли шута-провокатора, внутри нее живет некий персонаж, готовый к новым образам или экспериментам. Для нее важен не сам факт обнажения, а возможность представить тело так, чтобы выглядело это изящно, не вызвав негативных ассоциаций.

Источник фото: @irina_gorbacheva

В апреле Ирина опубликовала серию обнаженных фотографий, на которых полностью отказалась от одежды и даже нижнего белья. Эти работы стали выражением ее художественного поиска и стремления разрушить общественные стереотипы о наготе. Артистка надеется, что такое творчество поспособствует изменению восприятия в обществе.