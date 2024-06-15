Волгоградский певец Шаляпин поделится жуткими тайнами прошлого

В эту субботу сразу на 2-х телеканалах выйдут посвященные Прохору Шаляпину передачи. Так, на канале ТВ-3 стартует программа «Вкусно с Анфисой», где певец продемонстрирует кулинарные способности. Это телешоу предоставляет зрителям возможность увидеть артиста в новом свете, а также насладиться его талантом на кухне.

Будут раскрыты жуткие тайны прошлого

Помимо того, на канале НТВ начнется выпуск программы «Основано на реальных событиях», где будут раскрыты жуткие тайны прошлого Шаляпина. В этом выпуске Прохор расскажет об убийстве бабушки, криминальной истории, тюремном сроке отца, смерти пожилой подруги.

Проект «Основано на реальных событиях» специализируется на раскрытии темных сторон жизни известных людей, предоставляя телезрителям возможность узнать скандальные подробности их биографий. Программа рассчитана на широкую аудиторию, интересующуюся личной жизнью знаменитостей и скрытыми историями звезд.