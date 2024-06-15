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Лопес потеряла надежду сохранить брак — супруги выставили на продажу особняк

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Лопес потеряла надежду сохранить брак — супруги выставили на продажу особняк
Знаменитости
Источник фото: @jlo

Дженнифер Лопес в данное время проходит через сложный период в своей личной жизни. В последние месяцы певица и её супруг Бен Аффлек не появлялись вместе на публике, что вызвало слухи о возможном разводе. 

Инсайдеры сообщают, что звездная пара выставила на продажу свой особняк и ищет отдельные для проживания дома. Несмотря на трудности, Дженнифер сохраняет стойкость. 

Строит планы на будущее без Бена

Источники утверждают, что она приняла ситуацию и теперь сосредоточена на своих детях и карьере. Артистка активно поддерживает теплые отношения с детьми, строит планы на будущее без Бена. Последние недели оказались особенно тяжелыми для исполнительницы. Она была вынуждена отменить летний гастрольный тур по Северной Америке, ссылаясь на логистические проблемы. 

Однако поговаривают, что настоящей причиной стали низкие продажи билетов и напряженные отношения с избранником. Несмотря на усилия спасти брак при помощи семейного психотерапевта, Лопес сдалась.

Информационное агентство «Informing»

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