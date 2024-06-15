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Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане

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Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане
Знаменитости
Источник фото: @biancacesori

В одном из ресторанов Флоренции, Il Palagio, папарацци запечатлели романтический ужин дизайнера Бьянки Цензори и ее супруга - рэпера Канье Уэста. Фотографии этого события были опубликованы изданием TMZ. 

Бьянка Цензори явилась на ужин в прозрачном плаще, не скрывающем от глаз нижнего белья. Уэст выбрал элегантный белый костюм с черной надписью. Согласно данным источников, влюбленная пара предпочла не употреблять алкоголь, ограничившись водой, чаем, газированными напитками. 

Все время, проведённое в ресторане, составило не более 2-х часов. 

Источник фото: lady.mail.ru

Ранее Бьянка Цензори была замечена в необычном образе — на публичном мероприятии она появилась в бежевом мешковатом наряде с длинными рукавами и головной уборе. Эти эксцентричные стилистические решения привлекли дополнительное внимание поклонников.

Информационное агентство «Informing»

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