Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане

В одном из ресторанов Флоренции, Il Palagio, папарацци запечатлели романтический ужин дизайнера Бьянки Цензори и ее супруга - рэпера Канье Уэста. Фотографии этого события были опубликованы изданием TMZ.

Бьянка Цензори явилась на ужин в прозрачном плаще, не скрывающем от глаз нижнего белья. Уэст выбрал элегантный белый костюм с черной надписью. Согласно данным источников, влюбленная пара предпочла не употреблять алкоголь, ограничившись водой, чаем, газированными напитками.

Все время, проведённое в ресторане, составило не более 2-х часов.

Источник фото: lady.mail.ru

Ранее Бьянка Цензори была замечена в необычном образе — на публичном мероприятии она появилась в бежевом мешковатом наряде с длинными рукавами и головной уборе. Эти эксцентричные стилистические решения привлекли дополнительное внимание поклонников.