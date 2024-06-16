Актриса Софья Зайка высказалась о карьере Кологривого

В интервью Светлане Баласанян Софья Зайка, известная своими ролями в кинофильмах «Холоп» и «Чебурашка», поделилась мнением о скандалах вокруг Никиты Кологривого. Артистка рассказала, что они познакомились в 2012 году, когда оба учились в театральном вузе в Новосибирске, но Никита позже перевелся в ГИТИС.

Зайка охарактеризовала Никиту как талантливого, открытого, искреннего парня, отметив, что, несмотря на положительное отношение к нему, у нее есть собственное мнение о его текущих высказываниях или поступках. Зайка выразила надежду, что скандалы не окажут негативного влияния на карьеру Никиты, подчеркивая важность того, чтобы его талант продолжал развиваться.

Софья считает, что скандалы действительно могут повлиять на его дальнейшую карьеру.