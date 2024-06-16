Привыкла к красивой жизни: Стало известно имя «невесты» Григория Лепса

На премии МУЗ-ТВ 2024 Григорий Лепс впервые появился с молодой спутницей, которая значительно младше него. Владимир Маркони задал вопрос Лепсу, считает ли он эту девушку своей невестой. На это певец ответил, что пока нет определенности, но, вероятно, что да.

Лепс высказался о молодых музыкантах, подчеркнув, что в стране есть много талантливых артистов, но предсказать, кто из них станет успешным, не может. Он также отметил, что каждый из них прекрасен в своем направлении и своей музыке, добавив, что ему самому не удалось добиться бы того, что получается у них, несмотря на его опыт.

В конце беседы Маркони обратил внимание на колье избранницы Лепса, которое гармонировало с его костюмом, а также в шутку назвал девушку «аксессуаром» исполнителя.