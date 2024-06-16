Информинг » Знаменитости » Привыкла к красивой жизни: Стало известно имя «невесты» Григория Лепса

Привыкла к красивой жизни: Стало известно имя «невесты» Григория Лепса

Image 16+
Привыкла к красивой жизни: Стало известно имя «невесты» Григория Лепса
Знаменитости
Источник фото: соцсети Григория Лепса

На премии МУЗ-ТВ 2024 Григорий Лепс впервые появился с молодой спутницей, которая значительно младше него. Владимир Маркони задал вопрос Лепсу, считает ли он эту девушку своей невестой. На это певец ответил, что пока нет определенности, но, вероятно, что да.

Лепс высказался о молодых музыкантах, подчеркнув, что в стране есть много талантливых артистов, но предсказать, кто из них станет успешным, не может. Он также отметил, что каждый из них прекрасен в своем направлении и своей музыке, добавив, что ему самому не удалось добиться бы того, что получается у них, несмотря на его опыт.

В конце беседы Маркони обратил внимание на колье избранницы Лепса, которое гармонировало с его костюмом, а также в шутку назвал девушку «аксессуаром» исполнителя.

Информационное агентство «Informing»

Григорий Лепс вышел в свет с 18-летней возлюбленной и снялся на первых фото

Григорий Лепс вышел в свет с 18-летней возлюбленной и снялся на первых фото

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Принц Уильям гордится Кейт Миддлтон — вышла на публику после рака

Сегодня, 15:33

Актер Александр Петров снялся на фото с женой Викторией Антоновой

Сегодня, 15:33

Певец Дима Билан согласился стать отцом ребенка Лолиты Милявской

Сегодня, 13:13

Невестка Валерии пожаловалась, что артистка дарит внучке слишком много подарков

Сегодня, 13:13

Певица Седокова призналась, как чувствует себя после экстренной операции

Сегодня, 12:28

Журналисты Bimru поведали сказочную историю любви Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева

Сегодня, 12:03

Евгения Лоза снялась в мини-юбке, порадовав фанатов длинными ногами

Сегодня, 09:38

Григорий Лепс вышел в свет с 18-летней возлюбленной и снялся на первых фото

Сегодня, 09:28

Гагарина вывела 7-летнюю дочь Мию, лицо которой не показывала много лет, на сцену

Сегодня, 09:23

Анна Asti рассказала, что выбила микрофоном два зуба и сломала каблуки

Сегодня, 09:18

StarHit.ru: Актриса Талызина рассказала о драке между Руслановой и Ахеджаковой

Сегодня, 09:13

Актриса Ирина Горбачева назвала расставание с Савлеповым «маленькой смертью»

Сегодня, 08:43

Лолита появилась в колье с изумрудом за миллион долларов на премии МУЗ-ТВ

Сегодня, 08:28

Бузова, SHAMAN, Лепс и другие звезды появились на премии МУЗ-ТВ

Сегодня, 08:18

Басков раскритиковал откровенный образ Лолиты на красной дорожке премии Муз-ТВ

Сегодня, 08:03

Привыкла к красивой жизни: Стало известно имя «невесты» Григория Лепса

Сегодня, 07:53

Актриса Софья Зайка высказалась о карьере Кологривого

Сегодня, 07:48

Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане

Вчера, 13:08

Лопес потеряла надежду сохранить брак — супруги выставили на продажу особняк

Вчера, 12:43

Волгоградский певец Шаляпин поделится жуткими тайнами прошлого

Вчера, 12:38

Новости партнеров
2023
ru-RU