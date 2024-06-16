Басков раскритиковал откровенный образ Лолиты на красной дорожке премии Муз-ТВ

На премии канала МУЗ-ТВ Николай Басков выразил свое мнение о смелом наряде Лолиты Милявской. Он отметил, что ее юбки с каждым годом становятся все короче.

Певец подчеркнул, что наступил 2024 год, однако длина юбки Лолиты продолжает уменьшаться, что, по его мнению, не соответствует ее возрасту, сообщает портал NEWS.ru. Милявская отреагировала на комментарии певца с юмором, предостерегая его от чрезмерного количества «комплиментов», которые могут привести к тому, что его больше не будут приглашать на различные мероприятия.