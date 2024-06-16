Бузова, SHAMAN, Лепс и другие звезды появились на премии МУЗ-ТВ

Сейчас проходит яркое событие лета — премия МУЗ-ТВ, вернувшаяся после перерыва и собравшая множество звезд. Среди первых гостей на красной дорожке появилась Лолита Милявская, одна из ведущих мероприятия. Она выбрала черное платье с длинными рукавами и прокомментировала предложение ввести дресс-код для артистов, подчеркнув важность соответствующего вечернему мероприятию наряда.

Источник фото: lady.mail.ru

Хилькевич появилась в белом платье в пол с короной на голове, символизирующей солнце для того, чтобы подчеркнуть женственность и беременность.

Источник фото: lady.mail.ru

Лена Катина вышла на красную дорожку со свей семьей, а Оксана Самойлова блистала в голубом платье со смелым декольте и разрезом.

Источник фото: lady.mail.ru

Филипп Киркоров сменил стрижку. Он выбрал белый костюм и множество украшений.

Источник фото: lady.mail.ru

Нюша представила новый образ в пышном платье с глубоким декольте.

Источник фото: lady.mail.ru

Ольга Бузова удивила эффектным нарядом в стиле рококо.

Источник фото: lady.mail.ru

Григорий Лепс пришел с молодой брюнеткой, назвав ее своей возможной невестой.

Источник фото: lady.mail.ru