Лолита появилась в колье с изумрудом за миллион долларов на премии МУЗ-ТВ

На премии МУЗ-ТВ Лолита Милявская появилась в колье с изумрудом стоимостью более 1 млн долларов. Это второе публичное появление звезды после скандальной вечеринки.

На главной МУЗ-премии страны певица не только вела звездную дорожку, но и выступила с номером на лиричную песню «Марлен». Во время мероприятия исполнительница продемонстрировала роскошные украшения, включая изумрудное колье.

Когда журналисты обратили внимание на камень, то Лолита объяснила, что сама себе его подарила. Она с юмором добавила, что чистит свои украшения средством для мытья посуды, и что украшение с колумбийским изумрудом в 10 карат очень дорогое и редкое.

Ювелир Григорий Бакатов подтвердил факт того, что стоимость украшения превышает миллион долларов.