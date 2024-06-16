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Лолита появилась в колье с изумрудом за миллион долларов на премии МУЗ-ТВ

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Лолита появилась в колье с изумрудом за миллион долларов на премии МУЗ-ТВ
Знаменитости
Источник фото: @muztv

На премии МУЗ-ТВ Лолита Милявская появилась в колье с изумрудом стоимостью более 1 млн долларов. Это второе публичное появление звезды после скандальной вечеринки. 

На главной МУЗ-премии страны певица не только вела звездную дорожку, но и выступила с номером на лиричную песню «Марлен». Во время мероприятия исполнительница продемонстрировала роскошные украшения, включая изумрудное колье. 

Когда журналисты обратили внимание на камень, то Лолита объяснила, что сама себе его подарила. Она с юмором добавила, что чистит свои украшения средством для мытья посуды, и что украшение с колумбийским изумрудом в 10 карат очень дорогое и редкое.

Ювелир Григорий Бакатов подтвердил факт того, что стоимость украшения превышает миллион долларов.

Информационное агентство «Informing»

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