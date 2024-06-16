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Актриса Ирина Горбачева назвала расставание с Савлеповым «маленькой смертью»

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Актриса Ирина Горбачева назвала расставание с Савлеповым «маленькой смертью»
Знаменитости
Источник фото: @irina_gorbacheva

В конце 2022 года стало известно о разрыве отношений между Ириной Горбачевой и Антоном Савлеповым. Долгое время они избегали комментариев по этому поводу, но недавно артистка дала интервью, где раскрыла истинные причины их расставания. 

Вернуть чувства невозможно

Ирина призналась, что политическая ситуация оказала влияние на такое решение, однако не стала основной причиной развода. После свадьбы влюбленная пара жила на разных континентах, что создавало дополнительные трудности в отношениях. Актриса отметила, что со временем их дружеские отношения трансформировались в созависимость, утрачивая истинную любовь. Она долгое время пыталась убедить себя, что это всего временные трудности, но постепенно осознала, что вернуть прежние чувства уже невозможно. 

Развод Горбачева описала как «маленькую смерть», признавшись, что процесс разрыва был для нее болезненным. Тем не менее, она в итоге выразила благодарность бывшему супругу за те уроки, которые он ей преподал, и за то, что научил ее принимать себя и любить.

Информационное агентство «Informing»

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