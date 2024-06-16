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StarHit.ru: Актриса Талызина рассказала о драке между Руслановой и Ахеджаковой

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StarHit.ru: Актриса Талызина рассказала о драке между Руслановой и Ахеджаковой
Знаменитости
Источник фото: @valentinatalyzina_official

В программе «Жизнь и судьба» Валентина Талызина поделилась подробностями конфликта между Ниной Руслановой и Лией Ахеджаковой. Он произошел во время съемок кинофильма «Небеса обетованные».

Попросила не мешать работать

Как рассказала заслуженная артистка РСФСР, она узнала об инциденте от актера Валентина Гафта. По ее словам, во время одного из дублей Русланова, проходя мимо стола и зачитывая свой текст, услышала смех Ахеджаковой. После завершения дубля попросила коллегу не мешать работать, но ситуация вскоре повторилась, а Русланова, не выдержав, подошла к Ахеджаковой и ударила ее сильно кулаком в лицо, от чего та отлетела в другой угол.

Талызина выразила недовольство политическими взглядами Ахеджаковой, утверждая, что их негативные высказывания связаны с обещанными пособиями. Она предположила, что эти личности «загубили свою жизнь» и вряд ли когда-либо вернутся на экраны, ведь больше их никто не хочет видеть.

Информационное агентство «Informing»

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