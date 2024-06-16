Анна Asti рассказала, что выбила микрофоном два зуба и сломала каблуки

В ходе церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Анна Асти откровенно рассказала NEWS.ru о своих переживаниях и неожиданных ситуациях, с которыми приходится нередко сталкиваться на сцене. Артистка отметила, что ее главный страх во время выступлений — забыть хореографию и допустить ошибку, которая может привести к ее падению.

Несмотря на то, что на церемонии все прошло гладко, Анна упомянула, что удача не всегда была на её стороне. Популярная исполнительница вспомнила недавний инцидент на одном из своих концертов, когда сломала каблук и была вынуждена продолжать выступление в поврежденной обуви еще несколько часов.

Также Асти поделилась историей о том, как во время одного из выступлений выбила себе два передних зуба микрофоном. После этого она была вынуждена весь концерт держать руку у рта для того, чтобы скрыть это.