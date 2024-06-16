Гагарина вывела 7-летнюю дочь Мию, лицо которой не показывала много лет, на сцену

Полина Гагарина, известная российская исполнительница, воспитывает 2-х детей — 16-летнего Андрея и 7-летнюю Мию. Долгое время внешность девочки оставалась тайной для поклонников: на фото в блоге Полины она появлялась только со спины. Однако теперь она часто выходит в свет со своей мамой и снимает юмористические ролики с папой.

Недавно артистка вывела дочь на сцену и поделилась видео, где девочка поет. Как отметила Полина, скоро Мия сможет уже ездить на гастроли.

Источник фото: @gagara1987

Подписчики были в восторге от выступления девочки. Они восхищались ее уверенностью и артистизмом. Мия родилась во втором браке Гагариной с Дмитрием Исхаковым. После развода они наладили дружеские отношения и мужчина часто навещает дочь.