Григорий Лепс вышел в свет с 18-летней возлюбленной и снялся на первых фото

Григорий Лепс, недавно оформивший развод, появился на публике с новой возлюбленной. Пару заметили на красной дорожке премии МУЗ-ТВ.

По информации издания StarHit, девушку артиста зовут Аврора Киба, в феврале она отпраздновала свое 18-летие. На вопрос журналистов о возможном браке с новой спутницей Лепс ответил неоднозначно. Он указал, что это решение зависит от нее, но, скорее всего, да.

Источник фото: соцсети Григория Лепса

Артист поделился мнением о музыкальной индустрии России, отметив, что, несмотря на обилие талантов, немногие молодые музыканты имеют перспективы на успешную карьеру. А еще Лепс анонсировал планы по строительству дома в Тверской области. Особняк он намерен оставить в наследство детям, подчеркивая важность связи с родиной.